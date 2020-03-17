Календарь Формулы-1 на 2020 год от AMuS: 19 гонок за 26 недель

Ведущие СМИ продолжают обсуждать варианты календаря чемпионата мира Формулы-1 на 2020 год, чей старт был отложен из-за пандемии коронавируса на неопределённый срок.
Так, по версии авторитетного издания Auto Motor und Sport, руководство Формулы-1 проведёт 19 гонок за 26 недель. При этом старт чемпионата состоится лишь 7 июня на городской трассе в Баку, а последний этап пройдёт традиционно в Абу-Даби, но лишь 6 декабря.
При этом, вероятнее всего, из календаря выпадут гонки в Австралии, Китае и Монако
Календарь Формулы-1 на сезон-2020 по версии Auto Motor und Sport
7 июня – Азербайджан
14 июня – Канада
28 июня – Франция
5 июля – Австрия
19 июля – Великобритания
26 июля – Испания
2 августа – Венгрия
23 августа – Нидерланды
30 августа – Бельгия
6 сентября – Италия
20 сентября – Сингапур
27 сентября – Россия
4 или 18 октября – Вьетнам
11 октября – Япония
25 октября – США
1 ноября – Мексика
15 ноября – Бразилия
29 ноября – Бахрейн
6 декабря – Абу-Даби
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, во всём мире от вируса скончалось более 7 тыс. человек. В России зарегистрировано 114 заражённых коронавирусом.
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