Календарь Формулы-1 на 2020 год от AMuS: 19 гонок за 26 недель

Ведущие СМИ продолжают обсуждать варианты календаря чемпионата мира Формулы-1 на 2020 год, чей старт был отложен из-за пандемии коронавируса на неопределённый срок.



Так, по версии авторитетного издания Auto Motor und Sport, руководство Формулы-1 проведёт 19 гонок за 26 недель. При этом старт чемпионата состоится лишь 7 июня на городской трассе в Баку, а последний этап пройдёт традиционно в Абу-Даби, но лишь 6 декабря.



При этом, вероятнее всего, из календаря выпадут гонки в Австралии, Китае и Монако



Календарь Формулы-1 на сезон-2020 по версии Auto Motor und Sport



7 июня – Азербайджан

14 июня – Канада

28 июня – Франция

5 июля – Австрия

19 июля – Великобритания

26 июля – Испания

2 августа – Венгрия

23 августа – Нидерланды

30 августа – Бельгия

6 сентября – Италия

20 сентября – Сингапур

27 сентября – Россия

4 или 18 октября – Вьетнам

11 октября – Япония

25 октября – США

1 ноября – Мексика

15 ноября – Бразилия

29 ноября – Бахрейн

6 декабря – Абу-Даби

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, во всём мире от вируса скончалось более 7 тыс. человек. В России зарегистрировано 114 заражённых коронавирусом.