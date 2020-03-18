Мик Шумахер признал, что фамилия не гарантирует ему дебюта в Формуле-1

20-летний немецкий автогонщик Мик Шумахер, сын семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера, признал, что знаменитая фамилия ещё не гарантирует ему попадания в чемпионат. Напомним, сезон-2020 Шумахер-младший проведёт в Формуле-2, где его напарником по команде Prema будет российский гонщик Роберт Шварцман.

«Я понимаю, что должен хорошо выступать в Формуле-2, если хочу стать гонщиком Формулы-1. Ещё ни один пилот не попал в Ф-1 исключительно благодаря своей фамилии. Она ничего не гарантирует. Хотя я считаю, что мой отец — лучший гонщик всех времён. Горжусь, когда меня с ним сравнивают.

Сейчас я не думаю об Ф-1. Я полностью сосредоточен на сезоне-2020 в Формуле-2», — приводит слова Мика Шумахера GrandPX.news.

Напомним, старт сезона-2020 в Формуле-2, так же как и в Ф-1, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции пришлось отложить.