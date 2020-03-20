Старт нынешнего сезона Ф-1 будет самым поздним в истории

Вызванная пандемией коронавируса задержка старта сезона-2020 в Формуле-1 вынудила чемпионат мира по королевским гонкам сделать самый длительный перерыв между гонками за более чем 50-летнюю историю.
«Общее количество гоночных Гран-при, отменённых в сезоне-2020, достигло уже семи. Есть предположение, что отменённые гонки будут перенесены, однако никакие новые даты пока не называются. Как бы то ни было, сезон-2020 в настоящий момент стартует с Гран-при Азербайджана, 7 июня. Это будет самый поздний старт в истории Ф-1. В последний раз чемпионат мира стартовал так поздно в 1951 году, когда пилоты 27 мая собрались на стартовой решётке на швейцарском автодроме в Бремгартене.
Если Гран-при Азербайджана состоится, то это будет означать, что пройдёт 189 дней с последней гонки Формулы-1, когда Льюис Хэмилтон одержал победу в Абу-Даби в сезоне-2019. Это будет самый длительный перерыв между гонками со времён Гран-при в Монако 22 мая 1966 года, который прошёл спустя 210 дней после финала сезона-1965 в Мехико", — сообщает RaceFans.
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