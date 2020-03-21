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Де ла Роса: уже на второй серии кругов на тестах я понял, что Хэмилтон — особенный

Де ла Роса: уже на второй серии кругов на тестах я понял, что Хэмилтон — особенный
Авто / Формула-1 0

Бывший гонщик Формулы-1 Педро де ла Роса рассказал о первых впечатлениях от Льюиса Хэмилтона с тестов в 2006 году.

«Моё мнение о Хэмилтоне изменилось уже после второй серии кругов. У нас было две машины, мы проводили тесты, и это был его первый опыт в Формуле-1. Помню, как мы с Филипом Прю, моим гоночным инженером, смотрели на его данные и Прю сказал мне: „Парню нужно будет много работать над собой. Его ждёт долгий путь, но он будет хорош, пусть нам и нужно дать ему время...“

После этого я сделал свою серию кругов, вернулся и увидел, что Льюис был на первой строчке. Со второй попытки! Я посмотрел на данные и спросил, что случилось. „Ну, мы дали ему новые шины“, — ответили мне. Я посмотрел данные, на то, как быстро он прошёл связку поворотов „Коупс“, „Мэгготс“, „Бэкетс“. Именно тогда понял, какой у Льюиса потенциал. Видел много пилотов, но именно тогда я понял, что Льюис — особенный», — сказал де ла Роса в подкасте Beyond the Grid.

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