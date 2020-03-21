Росси: осталось сделать две вещи — выиграть десятый титул и завести ребёнка

Мотогонщик девятикратный чемпион мира Валентино Росси сообщил, что MotoGP, вероятно, придётся отменить ещё три этапа чемпионата мира. Сезон MotoGP должен стартовать 3 мая на автодроме в Хересе.
«Официально сезон должен начаться 3 мая гонкой в Хересе, но я поговорил с организаторами этапов, и они говорят, что провести этапы в Хересе, Ле-Мане и Муджелло будет нереально. Вряд ли в мае обстановка станет лучше.
Ещё один ребёнок? Ох, сложно сказать. Если потеряю ещё одну секунду с круга, будет плохо. Теперь мне осталось сделать две вещи — выиграть десятый титул и завести ребёнка», — приводит слова Валентино Росси Bolasport.
Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). В данный момент во всём мире вирусом заразилось более 270 тысяч человек. Число погибших превысило 11 тысяч. В России зарегистрировано уже более 250 заболевших.
- 21 марта 2020
-
15:52
-
14:54
-
13:06
-
11:59
-
10:58
-
09:54
-
00:51
-
00:36
- 20 марта 2020
-
23:59
-
22:27
-
21:26
-
20:02
-
19:53
-
18:00
-
17:03
-
16:13
-
13:59
-
13:37
-
13:14
-
12:50
-
12:00
-
10:08
-
09:49
-
09:27
-
01:07
-
00:39
- 19 марта 2020
-
22:59
-
21:51
-
20:57
-
19:51
-
18:37
-
18:06
-
18:03
-
15:55
-
15:08