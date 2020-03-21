Росси: осталось сделать две вещи — выиграть десятый титул и завести ребёнка

Мотогонщик девятикратный чемпион мира Валентино Росси сообщил, что MotoGP, вероятно, придётся отменить ещё три этапа чемпионата мира. Сезон MotoGP должен стартовать 3 мая на автодроме в Хересе.



«Официально сезон должен начаться 3 мая гонкой в Хересе, но я поговорил с организаторами этапов, и они говорят, что провести этапы в Хересе, Ле-Мане и Муджелло будет нереально. Вряд ли в мае обстановка станет лучше.



Ещё один ребёнок? Ох, сложно сказать. Если потеряю ещё одну секунду с круга, будет плохо. Теперь мне осталось сделать две вещи — выиграть десятый титул и завести ребёнка», — приводит слова Валентино Росси Bolasport.



Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). В данный момент во всём мире вирусом заразилось более 270 тысяч человек. Число погибших превысило 11 тысяч. В России зарегистрировано уже более 250 заболевших.