Окон: либо «Мерседес» скрывал от меня DAS, либо систему придумали после моего ухода

Пилот «Рено» Эстебан Окон, работавший в минувшем сезоне в составе «Мерседеса» в качестве резервиста и тест-пилота, сообщил, что не имел понятия о разработке командой системы рулевого управления DAS.

«Либо в «Мерседесе» очень умные сотрудники и они скрывали от меня систему, либо DAS была разработана позднее, уже тогда, когда я покинул команду. От меня начали скрывать информацию с того момента, когда стало понятно, что я перейду в «Рено».

После завершения чемпионата мне не позволили вернуться на базу и работать с симулятором, так что разработка DAS случилась тогда, или же от меня всё очень умно скрывали. Но всё-таки я думаю, что идея пришла уже после моего ухода. Очевидно, они пробовали систему на симуляторе, все новинки проходят через это», — приводит слова Окона Nextgen-Auto.