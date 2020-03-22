«Было ясно, что без меня не справятся». Хюлькенберг выступит в виртуальном ГП Бахрейна
22 марта Формула-1 проведёт виртуальный Гран-при Бахрейна. В нём примут участие пилоты Ф-1, а также других серий. Экс-гонщик «Уильямса», «Форс Индия», «Заубера» и «Рено» Нико Хюлькенберг также анонсировал участие в гонке.
«Было ясно, что без меня не справятся», — написал немец на своей странице в «Инстаграме».
Напомним, что боссы Формулы-1 решили провести несколько виртуальных гонок, они будут организованы в дни Гран-при, которые перенесены из-за пандемии коронавируса. При этом их результаты никак не отразятся на общем зачёте пилотов и команд.
В виртуальной гонке в Бахрейне выступит пилот программы SMP Racing Роберт Шварцман, который будет защищать цвета «Феррари». Гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят не примет участия в виртуальных заездах.
Читайте также
- 22 марта 2020
-
00:42
-
00:29
- 21 марта 2020
-
23:59
-
22:59
-
21:53
-
20:58
-
19:36
-
18:24
-
16:58
-
15:52
-
14:54
-
13:06
-
11:59
-
10:58
-
09:54
-
00:51
-
00:36
- 20 марта 2020
-
23:59
-
22:27
-
21:26
-
20:02
-
19:53
-
18:00
-
17:03
-
16:13
-
13:59
-
13:37
-
13:14
-
12:50
-
12:00
-
10:08
-
09:49
-
09:27
-
01:07
-
00:39
Партнерский контент