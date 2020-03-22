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«Было ясно, что без меня не справятся». Хюлькенберг выступит в виртуальном ГП Бахрейна

«Было ясно, что без меня не справятся». Хюлькенберг выступит в виртуальном ГП Бахрейна
Авто / Формула-1 0

22 марта Формула-1 проведёт виртуальный Гран-при Бахрейна. В нём примут участие пилоты Ф-1, а также других серий. Экс-гонщик «Уильямса», «Форс Индия», «Заубера» и «Рено» Нико Хюлькенберг также анонсировал участие в гонке.

«Было ясно, что без меня не справятся», — написал немец на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, что боссы Формулы-1 решили провести несколько виртуальных гонок, они будут организованы в дни Гран-при, которые перенесены из-за пандемии коронавируса. При этом их результаты никак не отразятся на общем зачёте пилотов и команд.

В виртуальной гонке в Бахрейне выступит пилот программы SMP Racing Роберт Шварцман, который будет защищать цвета «Феррари». Гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят не примет участия в виртуальных заездах.

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