Брат Хэмилтона и Норрис выступят за «Макларен» на виртуальном Гран-при Бахрейна

Стал известен полный состав участников виртуального Гран-при Бахрейна. Среди участников, помимо действующих гонщиков Формулы-1, будет несколько симрейсеров, бывшие пилоты Формулы-1 и комментаторы Джонни Херберт и Энтони Дэвидсон, брат Льюиса Хэмилтона Николас и британский певец Лиам Пейн.



Состав участников виртуального Гран-при Бахрейна:



«Мерседес»: Стоффель Вандорн, Эстебан Гутьеррес

«Феррари»: Роберт Шварцман, Дино Беганович

«Ред Булл»: Сэр Кристофер Хой, Филипп Энг

«Макларен»: Ландо Норрис, Николас Хэмилтон

«Рено»: Чжоу Гуаньюй, Айан Поултер

«Альфа Таури»: Лука Сальвадори, Мэтт «Sadokist» Триветт

«Рейсинг Пойнт»: Нико Хюлькенберг, Джимми Бродбент

«Альфа Ромео»: Джонни Херберт, Аамир «Cyanide» Такер

«Хаас»: Энтони Дэвидсон, Пол «Redeye» Чалонер

«Уильямс»: Николас Латифи, Лиам Пейн.