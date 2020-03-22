Брат Хэмилтона и Норрис выступят за «Макларен» на виртуальном Гран-при Бахрейна

Стал известен полный состав участников виртуального Гран-при Бахрейна. Среди участников, помимо действующих гонщиков Формулы-1, будет несколько симрейсеров, бывшие пилоты Формулы-1 и комментаторы Джонни Херберт и Энтони Дэвидсон, брат Льюиса Хэмилтона Николас и британский певец Лиам Пейн.
Состав участников виртуального Гран-при Бахрейна:
«Мерседес»: Стоффель Вандорн, Эстебан Гутьеррес
«Феррари»: Роберт Шварцман, Дино Беганович
«Ред Булл»: Сэр Кристофер Хой, Филипп Энг
«Макларен»: Ландо Норрис, Николас Хэмилтон
«Рено»: Чжоу Гуаньюй, Айан Поултер
«Альфа Таури»: Лука Сальвадори, Мэтт «Sadokist» Триветт
«Рейсинг Пойнт»: Нико Хюлькенберг, Джимми Бродбент
«Альфа Ромео»: Джонни Херберт, Аамир «Cyanide» Такер
«Хаас»: Энтони Дэвидсон, Пол «Redeye» Чалонер
«Уильямс»: Николас Латифи, Лиам Пейн.
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