Квят не исключил, что в 2021 году сможет попасть в «Феррари»

Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят ответил на вопрос о возможном переходе в «Феррари» в 2021 году, а также рассказал, чем занимается во время паузы, связанной с пандемией коронавируса.
«Что я думаю о переходе в «Феррари»? Главное – делать вещи хорошо там, где ты находишься в данный момент. А относительно будущего ничего нельзя знать наверняка. В нашем спорте есть множество возможностей. Если одна из них предоставится, тогда мы и посмотрим.
У нас были отличные тесты с «Альфа Таури», и для меня было огромным разочарованием, когда я прилетел в Австралию и узнал об отмене гонки. У меня нет нехватки в мотивации, потому что я всегда хочу большего. Считаю себя конкурентоспособным пилотом и, когда начинается новый сезон, всегда жду прогресса. Я нацелен на победу, это моя цель в Формуле-1. Поэтому буду продолжать делать всё возможное, чтобы добиться её.
Моя страсть вне гонок? Люблю готовить, это помогает мне коротать дни во время карантина, когда я не в тренажёрном зале», — приводит слова Квята La Gazzetta dello Sport.
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