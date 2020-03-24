Кубица: после ухода из «Уильямса» мною интересовались шесть команд Формулы-1

Резервный пилот «Альфа Ромео» Роберт Кубица рассказал, что после ухода из «Уильямса» в его услугах были заинтересованы шесть команд Формулы-1.



«Да, мне уже 35, но я восемь лет был вне гонок, мне этого не хватало. Управлять болидом Формулы-1 – нечто особенное, хотя гонки и тесты – разные вещи. В этом году моя роль отличается от той, что была в прошлом. Но контракт с «Альфа Ромео» дал мне возможность остаться и пилотировать один из лучших болидов в мире. У меня не будет борьбы колесо в колесо, однако я смогу получить её в DTM.



Я читал статьи о том, что меня сватали в «Хаас» и «Рейсинг Пойнт». Мы вели переговоры с ними, хотя на самом деле ко мне проявляли интерес шесть команд. Речь шла о разных ролях на сезон-2020. Почему же я выбрал «Альфа Ромео»? Эта команда предоставила возможность тестировать машину Формулы-1 и при этом соревноваться в другой серии», – приводит слова поляка Pl.motorsport.com.