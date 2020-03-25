Гонщик DTM Габсбург на время пандемии коронавируса стал оператором погрузчика в магазине

Гонщик DTM Фердинанд Габсбург на время пандемии коронавируса был призван в австрийскую армию, в эти дни он работает оператором погрузчика, помогая пополнять полки гипермаркетов.

«Сейчас я австрийский солдат, все мы были призваны помочь в это тяжкое время, когда объявлена пандемия коронавируса. Наша работа состоит в том, чтобы пополнить запасы на полках магазинов. Чтобы всё, что может понадобиться людям, было под рукой. Именно этим я буду заниматься каждый вечер с 22:00 до 6:00. Я хочу быть уверен, что делаю всё возможное для помощи в нынешней ситуации.

Если вы молоды и здоровы, хотите правильно использовать время, то ищите возможности помочь обществу в трудную минуту», — отметил Габсбург.

Видео доступно на странице команды WRT в «Твиттере».

Фердинанд в прошлом году пилотировал один из Aston Martin. После того как R-Motorsport покинула чемпионат DTM, он получил место в WRT.



Полное имя пилота — Фердинанд Звонимир Мария Бальтус Кит Михал Отто Антал Банам Леонард фон Габсбург. Он правнук Карла I, последнего австрийского императора, короля Венгрии и Богемии. Его предки веками стояли во главе этих государств, а время от времени правили Испанией, Португалией, Трансильванией и Тосканой.