Абитебуль не исключает, что Риккардо в будущем может сменить пилот Формулы-2 Лунгор

Руководитель «Рено» Сириль Абитебуль не исключил возможность появления в составе дасткого пилота Академии «Рено» Кристиана Лунгора.



«У нас есть Академия пилотов, из которой могут выйти гонщики в 2021 или 2022 году. Мы должны помнить о том, что мы создали эту Академию в 2016 году, ставя перед собой цель получить из неё выпускника в Формуле-1 в 2021 году. Сейчас 2021-й не за горами и мы должны принимать это. Сейчас у нас есть Кристиан Лунгор. И у нас есть выбор. Сейчас у него впереди сезон в Формуле-1, а у нас сезон с Даниэлем Риккардо», — приводит слова Сириля Абитебуля Motorsport.



Лунгор в нынешнем сезоне должен дебютировать в Формуле-2. В прошлом сезоне он выступал в Формуле-3 и закончил сезон на шестом месте в личном зачете с одной победой и двумя подиумами в 16 гонках.