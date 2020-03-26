Марко: сегодня я почти уверен, что перенёс коронавирус в феврале

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко выразил уверенность, что без последствий перенёс коронавирус ещё в феврале. 74-летний специалист из-за возраста входит в группу риска.



«У меня была тяжёлая простуда с сильным кашлем в середине февраля. Болезнь длилась десять дней, что необычно долго для меня. Сегодня я почти уверен, что причиной был вирус.



Я не подцепил его, когда мы были в аэропорту Дубая на пути из Мельбурна. Там были десятки тысяч людей из разных стран. Все толпились в замкнутом пространстве. Многие кашляли. Для меня было бы идеально заразиться коронавирусом именно там. Конечно, если мой организм уже не выработал иммунитет к тому моменту.



Таким образом, если я уже перенёс вирус, то было бы отлично рассказать об этом всем пожилым людям. Они также способны с этим справиться. Нужно сеять меньше паники и сохранять разумный подход к пандемие», — приводит слова Марко F1-Insider.