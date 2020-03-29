Норрис собрал более $ 10 тыс. пожертвований и теперь обязан постричься налысо

Пилот «Макларена» Ландо Норрис решил включиться в борьбу с пандемией коронавируса. Британец объявил, что, если ему удастся собрать $ 10 тыс. пожертвований за один день или если получит взнос от одного человека в размере $ 5 тыс., он пострижётся налысо.

Такая идея Норриса, судя по всему, понравилась его подписчикам. На протяжении стрима в одной из социальных сетей Ландо объявил, что ему удалось собрать $ 12 тыс. Он поблагодарил за это своих болельщиков и подчеркнул, что намерен выполнить обещание.

Соответствующий твит можно увидеть на странице Норриса в «Твиттере».

Напомним, Великобритания уже значительно пострадала от пандемии коронавируса. Опасным вирусом заразились принц Чарльз и премьер-министр Соединённого Королевства Борис Джонсон.