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Риккардо: считаем, что гонки возобновятся в июле, но гарантий нет

Риккардо: считаем, что гонки возобновятся в июле, но гарантий нет
Авто / Формула-1 0

Австралийский пилот команды Формулы-1 «Рено» Даниэль Риккардо поделился мыслями об отложенном из-за пандемии старте сезона-2020 Формулы-1.

«Мы контактируем с командой, пытаемся понять, что именно сейчас происходит. Мы считаем, что гонки возобновятся в июле, но гарантий нет. В настоящий момент первый Гран-при сезона должен пройти в Канаде. Мне нравится этот город и эта трасса, так что будет замечательно, если мы стартуем в Канаде.

Почти везде введён карантин, нельзя покидать дома. Чем быстрее все начнут следовать указаниям, тем скорее мы сможем попрощаться с вирусом. Я был разочарован из-за отмены Гран-при Австралии, но здоровье людей — главный приоритет», — приводит слова Даниэля Риккардо talkSPORT.

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