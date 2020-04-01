Руководитель Aprilla назвал «абсурдным» решение судей дисквалифицировать Янноне

Руководитель Aprilla Массимо Ривола прокомментировал дисквалификацию итальянца Андреа Янноне. Ему запрещено участвовать в любых соревнованиях под эгидой FIM в течение 18 месяцев.



«Мы хотим, чтобы Андреа Янноне вернулся в седло нашего байка. Мы собираемся поддерживать его до самого конца и подадим новую апелляцию. Судьи признали, что у Андреа не было умысла принимать допинг, что было и так очевидно для каждого. Мы настаивали на том, что стероиды попали в его организм вместе с загрязнённой пищей, мы уверены в этом на сто процентов и представили доказательства.



Решение судей абсурдно. Их мотивация понятна, спортсмены должны следить за своим питанием, за это отвечают они. Но надежда на пересмотр дела в арбитражном суде в Лозанне остаётся», — приводит слова Риволы Autosport.



Напомним, во время соревнований в Малайзии 3 ноября 2019 года допинг-тест А Янноне дал положительный результат. После этого спортсмена временно отстранили от соревнований. Андреа попросил провести анализ пробы B, и результат также свидетельствовал о наличие допинга.