Руководитель Aprilla назвал «абсурдным» решение судей дисквалифицировать Янноне

Руководитель Aprilla Массимо Ривола прокомментировал дисквалификацию итальянца Андреа Янноне. Ему запрещено участвовать в любых соревнованиях под эгидой FIM в течение 18 месяцев.
«Мы хотим, чтобы Андреа Янноне вернулся в седло нашего байка. Мы собираемся поддерживать его до самого конца и подадим новую апелляцию. Судьи признали, что у Андреа не было умысла принимать допинг, что было и так очевидно для каждого. Мы настаивали на том, что стероиды попали в его организм вместе с загрязнённой пищей, мы уверены в этом на сто процентов и представили доказательства.
Решение судей абсурдно. Их мотивация понятна, спортсмены должны следить за своим питанием, за это отвечают они. Но надежда на пересмотр дела в арбитражном суде в Лозанне остаётся», — приводит слова Риволы Autosport.
Напомним, во время соревнований в Малайзии 3 ноября 2019 года допинг-тест А Янноне дал положительный результат. После этого спортсмена временно отстранили от соревнований. Андреа попросил провести анализ пробы B, и результат также свидетельствовал о наличие допинга.
- 1 апреля 2020
-
22:53
-
21:54
-
20:52
-
19:19
-
18:45
-
17:40
-
16:36
-
15:24
-
14:52
-
13:35
-
13:12
-
12:23
-
10:36
-
10:23
-
00:54
-
00:48
- 31 марта 2020
-
23:19
-
21:59
-
20:59
-
19:59
-
18:37
-
18:09
-
16:09
-
15:42
-
15:27
-
14:33
-
13:57
-
12:58
-
11:45
-
10:31
-
10:18
-
09:38
-
00:53
- 30 марта 2020
-
23:58
-
23:30