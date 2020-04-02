Определены пилоты Ф-1, которые примут участие в виртуальном Гран-при Австралии

Действующие пилоты Формулы-1 Шарль Леклер, Александер Албон, Джордж Расселл, Ландо Норрис и Николас Латифи подтвердили своё участие в виртуальном Гран-при Австралии, который состоится 5 апреля. Об этом сообщает сайт F1 Esports.



Серия F1 Esports была создана для того, чтобы болельщики могли продолжать смотреть гонки Формулы-1 практически, несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса COVID-19, которая повлияла на календарь стартовых гонок сезона-2020.



Виртуальные гонки будут проходить вместо каждого отложенного Гран-при. Первый этап прошёл на трассе в Бахрейне. Его победителем стал пилот академии «Рено» Чжоу Гуаньюй. Компанию на подиуме ему составили Стоффель Вандорн на «Мерседесе» и Филипп Энг на «Ред Булл».



Российский гонщик Роберт Шварцман, выступавший за «Феррари», на 12-м круге сошёл с дистанции.