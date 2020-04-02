Определены пилоты Ф-1, которые примут участие в виртуальном Гран-при Австралии

Действующие пилоты Формулы-1 Шарль Леклер, Александер Албон, Джордж Расселл, Ландо Норрис и Николас Латифи подтвердили своё участие в виртуальном Гран-при Австралии, который состоится 5 апреля. Об этом сообщает сайт F1 Esports.
Серия F1 Esports была создана для того, чтобы болельщики могли продолжать смотреть гонки Формулы-1 практически, несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса COVID-19, которая повлияла на календарь стартовых гонок сезона-2020.
Виртуальные гонки будут проходить вместо каждого отложенного Гран-при. Первый этап прошёл на трассе в Бахрейне. Его победителем стал пилот академии «Рено» Чжоу Гуаньюй. Компанию на подиуме ему составили Стоффель Вандорн на «Мерседесе» и Филипп Энг на «Ред Булл».
Российский гонщик Роберт Шварцман, выступавший за «Феррари», на 12-м круге сошёл с дистанции.
- 2 апреля 2020
-
12:27
-
11:58
-
11:28
-
11:15
-
09:59
-
09:47
-
01:04
- 1 апреля 2020
-
23:59
-
22:53
-
21:54
-
20:52
-
19:19
-
18:45
-
17:40
-
16:36
-
15:24
-
14:52
-
13:35
-
13:12
-
12:23
-
10:36
-
10:23
-
00:54
-
00:48
- 31 марта 2020
-
23:19
-
21:59
-
20:59
-
19:59
-
18:37
-
18:09
-
16:09
-
15:42
-
15:27
-
14:33
-
13:57