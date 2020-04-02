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Промоутеры Гран-при Великобритании определят судьбу этапа до конца апреля

Промоутеры Гран-при Великобритании определят судьбу этапа до конца апреля
Авто / Формула-1 0

На подготовку к Гран-при Великобритании, запланированному на период с 17 по 19 июля, потребуется минимум 12 недель. Поэтому решение о проведении этапа будет принято до конца апреля.

«Мы ценим тот факт, что организаторы других спортивных мероприятий на территории Великобритании, намеченных на июль, уже приняли решения относительно их проведения.

Особенности логистики и подход к организации мероприятий в Сильверстоуне отличается от других, поэтому у нас есть время до конца апреля, чтобы принять итоговое решение», — приводит текст заявления промоутеров Гран-при Великобритании GRandPX.news.

На официальном сайте Формулы-1 календарь сезона-2020 был полностью удалён и заменён объявлением, что альтернативное расписание «будет значительно отличаться» от первоначального.

При этом ряд экспертов скептически оценивает проведение каких-либо авто- и мотоспортивных мероприятий в июле.

«Автоспорт в июле был бы чудом. Мы можем возобновить чемпионаты лишь тогда, когда будет гарантировано здоровье и безопасность всех участников. До тех пор нет смысла это обсуждать», — отметил спортивный директор команды MotoGP «Дукати» Паоло Чиабатти.

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