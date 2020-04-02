Сайнс-старший: нет ни малейшего сомнения, что у многих на «Дакаре» был коронавирус

Испанский автогонщик Карлос Сайнс-старший, выигравший «Дакар»-2020 в классе внедорожников, признался, что участники знаменитого ралли-рейда были в большой опасности. Многие во время проведения гонки болели, и лишь сейчас начали понимать, что это был коронавирус.
«Мы были на волоске. Многие механики были больны, и по симптомам сложно было диагностировать, чем именно. В моей команде был техник, который проходил неделю в респираторе, а позже его на неделю госпитализировали с подозрением на пневмонию. Сейчас уже нет ни малейшего сомнения, что это был коронавирус», — приводит слова Сайнса СarandDriver.
Напомним, что по итогам 12 этапов отрыв Сайнса от Нассера Аль-Аттии составил 6 минут 21 секунду. Это победа стала третьей для знаменитого испанца на «Дакаре».
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