Росберг считает, что сокращение сезона повышает шансы Ферстаппена на титул
Чемпион мира Формулы-1 2016 года Нико Росберг полагает, что уменьшение количества этапов в предстоящем сезоне может сыграть на руку пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену. Росберг убеждён, что изменения в календаре чемпионата мира повышают шансы нидерландца на завоевание титула.
«Сокращение чемпионата до 15-18 этапов повышает шансы на то, что мы получим неожиданного чемпиона. При таком количестве гонок везение будет играть большую роль. Я и без этого думал, что „Ред Булл“ и Макс Ферстаппен в 2020 году будут охотиться за победами и попортят нервы „Мерседесу“. Теперь же, с сокращением сезона, шансы на это могут стать лишь больше», — приводит слова немца Sky Sports.
Напомним, старт сезона в Формуле-1 отложен на неопределённый срок.
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