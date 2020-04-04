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В MotoGP окажут финансовую помощь командам

В MotoGP окажут финансовую помощь командам
Авто / Мотогонки 0

Руководство MotoGP приняло решение оказать финансовую помощь частным командам, учитывая отложенный на неопредёлнное время старт сезона чемпионата.

«Продолжающаяся вспышка коронавируса поражает людей, отрасли и виды спорта по всему миру, включая чемпионат MotoGP.

С согласия FIM Dorna Sports гордится тем, что может обеспечить помощь независимым командам класса MotoGP в этот трудный момент в истории нашего спорта, а также командам в классах Moto2 и Moto3.

Независимые команды MotoGP будут получать платежи в течение апреля, мая и июня независимо от того, возобновлена ​​деятельность или нет. Это делается для того, чтобы гарантировать экономическое благополучие независимых команд и их сотрудников, а также обеспечить их работу в будущем», — гласит сообщение пресс-службы MotoGP.

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