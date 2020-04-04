В MotoGP окажут финансовую помощь командам

Руководство MotoGP приняло решение оказать финансовую помощь частным командам, учитывая отложенный на неопредёлнное время старт сезона чемпионата.



«Продолжающаяся вспышка коронавируса поражает людей, отрасли и виды спорта по всему миру, включая чемпионат MotoGP.



С согласия FIM Dorna Sports гордится тем, что может обеспечить помощь независимым командам класса MotoGP в этот трудный момент в истории нашего спорта, а также командам в классах Moto2 и Moto3.



Независимые команды MotoGP будут получать платежи в течение апреля, мая и июня независимо от того, возобновлена ​​деятельность или нет. Это делается для того, чтобы гарантировать экономическое благополучие независимых команд и их сотрудников, а также обеспечить их работу в будущем», — гласит сообщение пресс-службы MotoGP.