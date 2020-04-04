Чандхок: сезон начнётся не раньше августа

Бывший гонщик Формулы-1 Карун Чандхок поделился мнением о том, когда может начаться сезон-2020 в серии.



«Сезон Формулы-1 не может быть отменён так же просто, как Уиблдон или Олимпийские игры, поскольку эти соревнования были запланированы на конкретные даты. Но пока неизвестно, будут ли вообще гонки в 2020 году. Сейчас все считают, что сезон начнётся не раньше августа. Тогда за четыре с половиной месяца будут проведены 12 этапов.



Да, нас тогда ждёт насыщенное время, но чемпионат тогда состоится и все получат Формулу-1 в 2020 году. Чем дольше Формула-1 не на трассах, тем больше потери команд. В „Макларене“ уже временно уволили часть сотрудников и понизили зарплаты пилотов», — приводит слова Чандхока New Indian Express.