F1-Insider: Вольф хочет переложить зарплату Хэмилтона на спонсоров

Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф ищет возможность изменить структуру бюджета коллектива, сообщает F1-Insider. По информации источника, Вольф хочет изменить подход к зарплате лидера команды Льюиса Хэмилтона.



Сообщается, что Вольф желает, чтобы зарплата Хэмилтона полностью выплачивалась со спонсорских взносов со стороны компаний. Так в «Мерседесе» хотят снизить расходы на Формулу-1.



Предполагается, что такой вариант развития событий вполне возможен — в настоящий момент производители энергетических напитков Monster уже рассматривают вариант с увеличением своих инвестиций в команду.



Напомним, старт сезона Формулы-1 был отложен на неопределённое время в связи с пандемией коронавируса. Уже были отменены или перенесены восемь этапов чемпионата.