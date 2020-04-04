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F1-Insider: Вольф хочет переложить зарплату Хэмилтона на спонсоров

F1-Insider: Вольф хочет переложить зарплату Хэмилтона на спонсоров
Авто / Формула-1 0

Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф ищет возможность изменить структуру бюджета коллектива, сообщает F1-Insider. По информации источника, Вольф хочет изменить подход к зарплате лидера команды Льюиса Хэмилтона.

Сообщается, что Вольф желает, чтобы зарплата Хэмилтона полностью выплачивалась со спонсорских взносов со стороны компаний. Так в «Мерседесе» хотят снизить расходы на Формулу-1.

Предполагается, что такой вариант развития событий вполне возможен — в настоящий момент производители энергетических напитков Monster уже рассматривают вариант с увеличением своих инвестиций в команду.

Напомним, старт сезона Формулы-1 был отложен на неопределённое время в связи с пандемией коронавируса. Уже были отменены или перенесены восемь этапов чемпионата.

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