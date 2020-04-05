Расселл врезался в Албона во время тренировки виртуального ГП Вьетнама, Леклер увернулся

Сегодня, 5 апреля, Формула-1 проведёт виртуальный Гран-при Вьетнама, призванный заменить реальную гонку на трассе в Ханое. В его преддверии ряд действующих пилотов Ф-1 провели нечто вроде «свободной тренировки», в ходе которой не обошлось без инцидентов.
Так, пилот «Уильямса» Джордж Расселл врезался в гонщика «Ред Булл» Александера Албона, в то время как Шарль Леклер на «Феррари» едва увернулся от столкновения.
Соответствующее видео можно посмотреть на странице Формулы-1 в «Инстаграме».
F1 Esports Virtual Grand Prix — виртуальная серия кибергонок, которую организаторы Формулы-1 решили запустить в качестве альтернативы настоящим Гран-при, пока соревнования на автодромах из-за пандемии вируса COVID-19 отложены. Это развлекательный проект, который никак не повлияет на результаты в личном зачёте и Кубке конструкторов официального чемпионата.
- 5 апреля 2020
-
12:36
-
11:48
-
11:01
-
09:44
-
01:24
-
01:04
- 4 апреля 2020
-
23:45
-
22:57
-
21:47
-
20:19
-
18:59
-
18:00
-
16:53
-
15:58
-
14:55
-
13:59
-
12:48
-
11:59
-
10:37
-
09:37
-
00:44
- 3 апреля 2020
-
23:08
-
21:56
-
20:45
-
19:59
-
19:17
-
17:58
-
16:45
-
15:28
-
14:47
-
14:29
-
12:58
-
12:03
-
11:23
-
10:57