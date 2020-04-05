Расселл врезался в Албона во время тренировки виртуального ГП Вьетнама, Леклер увернулся

Сегодня, 5 апреля, Формула-1 проведёт виртуальный Гран-при Вьетнама, призванный заменить реальную гонку на трассе в Ханое. В его преддверии ряд действующих пилотов Ф-1 провели нечто вроде «свободной тренировки», в ходе которой не обошлось без инцидентов.

Так, пилот «Уильямса» Джордж Расселл врезался в гонщика «Ред Булл» Александера Албона, в то время как Шарль Леклер на «Феррари» едва увернулся от столкновения.

Соответствующее видео можно посмотреть на странице Формулы-1 в «Инстаграме».

F1 Esports Virtual Grand Prix — виртуальная серия кибергонок, которую организаторы Формулы-1 решили запустить в качестве альтернативы настоящим Гран-при, пока соревнования на автодромах из-за пандемии вируса COVID-19 отложены. Это развлекательный проект, который никак не повлияет на результаты в личном зачёте и Кубке конструкторов официального чемпионата.