Ди Монтедземоло: в «Феррари» посчитали Феттеля слишком незрелым в 2008 году

Бывший президент «Феррари» Лука ди Монтедземоло рассказал, что «Скудерия» рассматривала вариант с переходом Себастьяна Феттеля из «Ред Булл» ещё в сезоне-2008, но тогда в итальянской команде сочли пилота недостаточно зрелым.
«Феттель был гонщиком, который очень понравился Шумахеру. Михаэль полагал, что после опыта в «Торо Россо» и до перехода в «Ред Булл» Себастьян уже обладал всеми нужными качествами для «Феррари». Но мы всё ещё считали Феттеля незрелым и предпочли, чтобы с нами был Фернандо Алонсо. И, несмотря на некоторые черты своего характера, испанец совершил великие дела в «Феррари», правда, проиграл два чемпионата мира в финальных гонках.
Леклер? На него оказывается большое давление сейчас. Я надеюсь, что оно не затронет его сознание. Маттиа Бинотто нужно встряхнуть Шарля и Себастьяна. Объяснить им, что они гоняются за «Феррари», а не за себя. Так я поступил с Баррикелло в своё время», — приводит слова ди Монтедземоло Planet F1.
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