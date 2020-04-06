Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Ди Монтедземоло: в «Феррари» посчитали Феттеля слишком незрелым в 2008 году

Ди Монтедземоло: в «Феррари» посчитали Феттеля слишком незрелым в 2008 году
Авто / Формула-1 0

Бывший президент «Феррари» Лука ди Монтедземоло рассказал, что «Скудерия» рассматривала вариант с переходом Себастьяна Феттеля из «Ред Булл» ещё в сезоне-2008, но тогда в итальянской команде сочли пилота недостаточно зрелым.

«Феттель был гонщиком, который очень понравился Шумахеру. Михаэль полагал, что после опыта в «Торо Россо» и до перехода в «Ред Булл» Себастьян уже обладал всеми нужными качествами для «Феррари». Но мы всё ещё считали Феттеля незрелым и предпочли, чтобы с нами был Фернандо Алонсо. И, несмотря на некоторые черты своего характера, испанец совершил великие дела в «Феррари», правда, проиграл два чемпионата мира в финальных гонках.

Леклер? На него оказывается большое давление сейчас. Я надеюсь, что оно не затронет его сознание. Маттиа Бинотто нужно встряхнуть Шарля и Себастьяна. Объяснить им, что они гоняются за «Феррари», а не за себя. Так я поступил с Баррикелло в своё время», — приводит слова ди Монтедземоло Planet F1.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020