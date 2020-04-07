Обязательный перерыв для команд Формулы-1 продлён до 35 дней
Международная автомобильная федерация объявила о продлении обязательного перерыва для команд Формулы-1 и мотористов до 35 дней, сообщает официальный сайт ФИА. Решение было одобрено Стратегической группой Формулы-1.
Напомним, коллективы Формулы-1 прекратили свою работу с 30 марта. Теперь команды и мотористы должны выбрать 35 дней для обязательного отпуска в один из весенних месяцев — март, апрель или май.
Сообщается, что все дальнейшие действия будут обсуждаться командами и руководством Формулы-1 на фоне ситуации с пандемией коронавируса в мире.
Напомним, ранее стало известно, что гран-при Канады был отложен на неопределённый срок. Пока неизвестно, где и когда стартует сезон Формулы-1 2020 года.
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