Если «Рено» останется в Формуле-1, в руководство команды вернётся Вассёр
В руководстве команды Формулы-1 «Рено» произойдут изменения, если французский концерн решит продолжить «формульную» программу, сообщает RaceFans. В настоящий момент «Рено», как и остальные команды Формулы-1, не подписала новый Договор согласия. Ситуация осложняется отложенным стартом сезона-2020 Ф-1 из-за мировой эпидемии коронавируса и экономическим кризисом, вызванным эпидемией.
В случае если концерн оставит собственную команду в чемпионате мира, то практически наверняка произведёт изменения в топ-менеджменте. По неофициальным данным, в «Рено» должен вернуться нынешний руководитель «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр. Он уже работал в «Рено» в 2016 году, однако покинул команду из-за расхождений во взглядах с Сирилем Абитебулем.
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