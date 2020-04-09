Латифи рассказал, как отнёсся к переносу домашнего этапа Формулы-1

Канадский пилот «Уильямса» Николас Латифи выразил сожаление, что домашний этап, Гран-при Канады, перенесли из-за пандемии коронавируса.

«Конечно, сожалею, что придётся ждать другого шанса для выступлений на домашней гонке. С первых дней карьеры мечтал представлять страну на высочайшем уровне. С нетерпением ждал Гран-при Канады с момента подписания контракта с „Уильямсом“.

Как бы то ни было, полагаю, из-за распространения коронавируса решение о переносе этапа было неизбежным. Сейчас я мысленно с организаторами этапа. Очевидно, что все эти новости стали большим разочарованием и для прекрасных канадских болельщиков.

Мы планировали некоторые интересные вещи на этот этап, но теперь вынуждены отложить эти идеи. Скрестил пальцы и надеюсь, что Гран-при Канады всё же состоится в этом году. Пока же сосредоточен на подготовке к старту сезона", — сказано в заявлении Латифи на его официальной странице.

Сезон-2020 станет для Николаса Латифи дебютным в Формуле-1.