В «Альфа Ромео» сократят персонал

Пандемия коронавируса продолжает оказывать серьёзное негативное финансовое влияние на команды Формулы-1. Вслед за целым рядом коллективов, на сокращение персонала пошли и в «Альфа Ромео», сообщает издание Blick.
Правительство Швейцарии компенсирует уволенным в стране работника 80% заработной платы, это коснётся и сотрудников «Альфа Ромео». Также подчёркивается, что с началом сезона Формулы-1 и нормализацией ситуации все работники вернутся к своим обязанностям и персонал «Альфа Ромео» вновь достигнет 500 человек.
Напомним, ранее на сокращение персонала вынуждены были пойти в «Уильямсе», «Рейсинг Пойнт», «Макларене». На снижение зарплаты согласились пилоты «Макларена», «Рейсинг Пойнт» и «Хааса».
Сезон Формулы-1 отложен на неопределённы срок из-за пандемии коронавируса.
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