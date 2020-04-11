Ирина Сидоркова попросила болельщиков поддержать организаторов W Series

Российская гонщица, новичок W Series Ирина Сидоркова обратилась к болельщикам на фоне вопросов, когда стартует сезон в женском чемпионате, отложенный из-за пандемии коронавируса.



«Друзья, много вопросов про W Series в 2020 году. Мы постоянно на связи — переписываемся с организаторами каждый день. Могу заверить, что они отслеживают все изменения и готовят несколько сценариев после окончания автогоночного карантина. Нам, пилотам, очень важно чувствовать поддержку организаторов и хочется сказать за это огромное спасибо. Однако и организаторам нужна наша поддержка.

Предлагаю маленький флешмоб. Не поленитесь, зайдите к ним на страницу и напишите пару добрых слов поддержки или хотя бы просто маленькое сердечко. Давайте поддерживать друг друга: и болельщики, и пилоты, и организаторы. Все те, кому так близок и важен мир автоспорта", — написала Ирина Сидоркова на своей странице в «инстаграме».