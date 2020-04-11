Ирина Сидоркова попросила болельщиков поддержать организаторов W Series

Российская гонщица, новичок W Series Ирина Сидоркова обратилась к болельщикам на фоне вопросов, когда стартует сезон в женском чемпионате, отложенный из-за пандемии коронавируса.
«Друзья, много вопросов про W Series в 2020 году. Мы постоянно на связи — переписываемся с организаторами каждый день. Могу заверить, что они отслеживают все изменения и готовят несколько сценариев после окончания автогоночного карантина. Нам, пилотам, очень важно чувствовать поддержку организаторов и хочется сказать за это огромное спасибо. Однако и организаторам нужна наша поддержка.
Предлагаю маленький флешмоб. Не поленитесь, зайдите к ним на страницу и напишите пару добрых слов поддержки или хотя бы просто маленькое сердечко. Давайте поддерживать друг друга: и болельщики, и пилоты, и организаторы. Все те, кому так близок и важен мир автоспорта", — написала Ирина Сидоркова на своей странице в «инстаграме».
- 11 апреля 2020
-
10:56
-
09:39
-
00:49
- 10 апреля 2020
-
23:32
-
22:45
-
21:45
-
20:55
-
20:02
-
18:54
-
17:31
-
16:55
-
16:42
-
16:00
-
15:30
-
13:31
-
13:12
-
11:59
-
10:25
-
10:04
-
01:09
-
00:13
- 9 апреля 2020
-
22:57
-
21:59
-
20:46
-
19:11
-
17:44
-
15:16
-
14:56
-
13:56
-
13:23
-
11:55
-
11:30
-
10:28
-
09:00
-
01:14