Льюис Хэмилтон прокомментировал смерть Стирлинга Мосса

Шестикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон прокомментировал смерть четырёхкратного вице-чемпиона мира Стирлинга Мосса, который скончался сегодня, 12 апреля, на 91-м году жизни.
«Сегодня мы прощаемся с сэром Стирлингом Моссом. Думаю, важно, что мы прославляем его потрясающую жизнь и то, каким человеком он был. Прощаться всегда тяжело и грустно, но он всегда будет с нами, в наших воспоминаниях. Он всегда будет огромной частью наследия британского автоспорта.
Мне определённо будет не хватать наших с ним разговоров. Честно говоря, наша дружба была очень необычной. Два человека, представляющие две совершенно разные эпохи, но мы обнаружили, что любовь к гонкам делает нас единомышленниками. Я благодарен, что у меня были с ним особенные моменты. Мои молитвы и мысли с семьёй Стирлинга Мосса. Пусть покоится с миром", — написал Хэмилтон на своей странице в «Инстаграме».
Соответствующий пост можно увидеть на странице Льюиса Хэмилтона в социальной сети.
- 12 апреля 2020
-
16:50
-
15:58
-
14:55
-
13:33
-
13:05
-
11:58
-
10:59
-
09:57
-
01:08
-
00:56
- 11 апреля 2020
-
23:36
-
22:29
-
21:05
-
19:59
-
18:59
-
18:03
-
16:50
-
15:41
-
15:37
-
13:55
-
11:45
-
10:56
-
09:39
-
00:49
- 10 апреля 2020
-
23:32
-
22:45
-
21:45
-
20:55
-
20:02
-
18:54
-
17:31
-
16:55
-
16:42
-
16:00
-
15:30