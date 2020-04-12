Льюис Хэмилтон прокомментировал смерть Стирлинга Мосса

Шестикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон прокомментировал смерть четырёхкратного вице-чемпиона мира Стирлинга Мосса, который скончался сегодня, 12 апреля, на 91-м году жизни.

«Сегодня мы прощаемся с сэром Стирлингом Моссом. Думаю, важно, что мы прославляем его потрясающую жизнь и то, каким человеком он был. Прощаться всегда тяжело и грустно, но он всегда будет с нами, в наших воспоминаниях. Он всегда будет огромной частью наследия британского автоспорта.

Мне определённо будет не хватать наших с ним разговоров. Честно говоря, наша дружба была очень необычной. Два человека, представляющие две совершенно разные эпохи, но мы обнаружили, что любовь к гонкам делает нас единомышленниками. Я благодарен, что у меня были с ним особенные моменты. Мои молитвы и мысли с семьёй Стирлинга Мосса. Пусть покоится с миром", — написал Хэмилтон на своей странице в «Инстаграме».

Соответствующий пост можно увидеть на странице Льюиса Хэмилтона в социальной сети.