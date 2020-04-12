Росси не добрался до финиша виртуального Гран-при Австрии из-за нескольких аварий

Мотогонщик команды «Прамак» Франческо Баньяя одержал победу на виртуальном Гран-при Австрии. По регламенту пилоты провели пятиминутную квалификацию, а гонка длилась 10 кругов. Соревнования прошли в симуляторе MotoGP-2019.



По итогам заездов второе место досталось Маверику Виньялесу, третьим финишировал Алекс Маркес, в концовке опередивший своего старшего брата, действующего чемпиона серии Марка Маркеса.



В гонке принимали участие почти все пилоты серии. Многократный чемпион мира Валентино Росси не смог добраться до финиша, попав сразу в несколько аварий за 10-круговую гонку.



Напомним, старт сезона в MotoGP был отложен на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса. Сезон должен был стартовать в Катаре, но гонка была отменена. После этого руководство серии ещё несколько раз отменяло потенциальный старт сезона. Накануне босс MotoGP выразил сомнение в том, что сезон вообще состоится.