Эдди Джордан объяснил, почему не считает Михаэля Шумахера лучшим пилотов истории Ф-1

Эдди Джордан, бывший руководитель одноимённой команды Формулы-1, рассказал, что считает лучшим гонщиком в истории француза Алена Проста, а также объяснил, почему не готов отдать это звание рекордсмену по числу титулов Михаэлю Шумахеру.
«Михаэль Шумахер… Есть небольшая проблема, связанная с ним. Когда я вспоминаю все контракты, которые мне пришлось подписать с «Феррари» и великим Михаэлем Шумахером, без сомнения, выдающемся таланте, для меня он подводит себя в одной области.
В каждом контракте, независимо от того, подписывал ли я соглашение с Ирвайном, Баррикелло или кем-то ещё, был пункт, что они всегда должны играть роль второй скрипки при Михаэле.
Возможно, Шумахер был самым талантливым. Но для меня лучшим пилотом, которого я видел за те тридцать лет, что я провёл в Формуле-1, был Ален Прост», — приводит слова Джордана Planet F1.
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