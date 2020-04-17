Дрифт в России официально признали видом спорта

Министерство спорта Российской Федерации официально признало дрифт спортивной дисциплиной, включив его во Всероссийский реестр видов спорта с номер-кодом 166 014 1 8 1 1 Л.

«Благодаря долгой и кропотливой совместной работе RDS и Российской автомобильной федерации нам удалось наконец формализовать правила проведения соревнований по дрифту с учётом как требований российских Минспорта и Минюста, так и Международной автомобильной федерации FIA. Теперь соревнования любого уровня в России будут проводиться по единым принципам. Надо сказать, что именно для «Российской дрифт серии» присвоение дрифту официального статуса с организационной точки зрения ничего не меняет. Для нас дрифт всегда был спортом, и это находит отражение в регламентирующих документах, правилах, кодексе этики и, в целом, нашей философии. Важность этого события, на мой взгляд, заключается в новых возможностях для энтузиастов-организаторов и молодых пилотов в регионах. Дрифт окончательно вышел из «серой зоны» и продолжает становиться все более безопасным и конкурентным. В итоге это увеличивает аудиторию фанатов, количество людей, активно занимающихся нашим видом спорта и усиливает позиции российского дрифта на мировой арене», — пояснил глава RDS Дмитрий Добровольский.

Напомним, старт сезона RDS-2020, намеченный на 2-3 мая на подмосковной трассе Moscow Raceway, отложен из-за пандемии коронавируса.