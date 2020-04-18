Попов объяснил, почему «Матч ТВ» не показывает старые гонки Формулы-1

Комментатор Формулы-1 Алексей Попов объяснил, почему телеканал «Матч ТВ» не прибегает к практике, используемой пресс-службой Ф-1. В условиях отмены и переноса этапов Формула-1 на своём канале в YouTube начала проводить трансляции старых этапов.
Попов рассказал, почему то же самое не может себе позволить российское телевидение.
«Надо понимать, что авторские права на эти гонки принадлежат Формуле-1. Гонка прошла, её несколько дней можно показывать, а дальше всё – права возвращаются к FOM. Каждый раз их нужно покупать заново.
И не важно, что «Матч ТВ» показывает Формулу-1 с 2015-го. Некоторые думают, что мы можем повторять эти гонки и те, которые были до этого на каналах «Спорт», РТР, ТВЦ. Нет, мы не можем! В этом и разница по сравнению с официальным Youtube-каналом Формулы-1, потому что Формула-1 может их показывать. Это не то соревнование, которое можно взять и по желанию повторить, выбрав интересную гонку», — рассказал Попов в эфире подкаста «Гаснут огни» на своём канале в YouTube.
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