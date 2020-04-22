Хайдфельд — о работе с Кубицей: Роберт часто жаловался прессе

Бывший гонщик Формулы-1 Ник Хайдфельд считает, что Роберт Кубица зря жаловался на то, что в «БМВ-Заубер» работали на Хайдфельда из-за того, что он является немцем.
«С Робертом я выступал вместе дольше всего. Я бы назвал его самым сильным и подготовленным напарником из всех, с кем я работал. Это только моё мнение, но он не был так хорош в гоночном темпе, как Кими Райкконен и так хорош в квалификациях, как Марк Уэббер. Но н был очень быстр в целом.
Мне не нравилось в Роберте то, что большую часть времени он считал, что команда в основном работает на меня, потому что „БМВ“ — немецкий концерн, а я — немец. Мне не нравилось подобное отношение ко мне, потому что это не было правдой, но Роберт достаточно часто жаловался прессе на это», — приводит слова Ника Хайдфельда официальный сайт чемпионата.
- 22 апреля 2020
-
19:50
-
18:29
-
18:14
-
17:57
-
17:41
-
16:15
-
15:42
-
14:25
-
13:54
-
12:17
-
12:06
-
10:55
-
10:11
-
09:25
-
00:47
-
00:35
- 21 апреля 2020
-
22:47
-
21:46
-
21:28
-
19:53
-
18:59
-
17:59
-
16:18
-
15:26
-
14:27
-
13:48
-
12:26
-
11:27
-
10:21
-
09:56
-
00:46
-
00:01
- 20 апреля 2020
-
22:58
-
21:45
-
20:58