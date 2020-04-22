Хайдфельд — о работе с Кубицей: Роберт часто жаловался прессе

Бывший гонщик Формулы-1 Ник Хайдфельд считает, что Роберт Кубица зря жаловался на то, что в «БМВ-Заубер» работали на Хайдфельда из-за того, что он является немцем.



«С Робертом я выступал вместе дольше всего. Я бы назвал его самым сильным и подготовленным напарником из всех, с кем я работал. Это только моё мнение, но он не был так хорош в гоночном темпе, как Кими Райкконен и так хорош в квалификациях, как Марк Уэббер. Но н был очень быстр в целом.



Мне не нравилось в Роберте то, что большую часть времени он считал, что команда в основном работает на меня, потому что „БМВ“ — немецкий концерн, а я — немец. Мне не нравилось подобное отношение ко мне, потому что это не было правдой, но Роберт достаточно часто жаловался прессе на это», — приводит слова Ника Хайдфельда официальный сайт чемпионата.