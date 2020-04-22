Лидерам Формулы-1 могут ограничить время в аэродинамической трубе

Командам Формулы-1 с 2021 года могут ограничить время, которое они могут проводить в аэродинамической трубе, сообщает Auto Motor und Sport. По информации источника, чем выше команда заканчивает чемпионат в Кубке конструкторов, тем меньше времени она сможет проводить в аэродинамической трубе.
Таким образом, по предварительному проекту тройка лидеров сможет проводить тесты только в течение 70 процентов разрешённого по регламенту времени в аэродинамической трубе. Четвёртая команда чемпионата получит 75 процентов времени, пятая — 80 процентов. Команды, которые заняли девятое и десятое места по итогам сезона получат все сто процентов положенного времени.
ФИА предполагает, что такой подход позволит командам отыграть отставание от соперников и шансы команд станут ещё более равными.
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