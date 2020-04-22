Гасли: будет двадцать, десять или три гонки в сезоне — наш подход будет неизменным

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли поделился мнением о том, стоит ли начинать сезон Формулы-1 при условии отсутствия зрителей на трибунах.
«Если проведение гонок без зрителей — самое безопасное решение и оно позволит нам возобновить чемпионат раньше, то так и нужно сделать. Но это будет странно. 300 тысяч человек на трибунах во время гонок гран-при делают атмосферу особенной и невероятной.
Независимо от того, будет двадцать, десять или три гонки в сезоне, подход будет неизменным. Каждый уик-энд мы приезжаем с идеей получения наилучшего результата. После этого чем больше времени вы проводите на трассе, тем больше удовольствие вы получаете. Последняя на данный момент гонка прошла 1 декабря в Абу-Даби. Ожидание получается очень долгим, но этот сезон будет совершенно особенным», — приводит слова Пьера Гасли Vosges Matin.
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