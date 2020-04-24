Гасли — Квяту: выглядишь как русский мафиози

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли забавно прокомментировал новую причёску напарника по команде Даниила Квята. Напомним, не так давно россиянин побрился наголо.
«Под какую длину ты брился? Сколько миллиметров ты оставлял?», — спросил Гасли. «Потратил на стрижку около часа. Я немного переборщил. Был практически лысый, сейчас волосы немного отросли», — ответил Квят.
«Ты выглядишь как русский мафиози или герой GTA», — сказал Пьер. Квят ответил, что добивался именно такого эффекта и прибавил, что может прислать инструкцию по стрижке.
Квят и Гасли пообщались в эфире Sky Sports Vodcast, запись передачи размещена на канале Sky Sports F1 в YouTube.
Напомним, что Пьер Гасли и Даниил Квят стали напарниками по команде в ходе минувшего сезона, когда француза перевели из «Ред Булл» в «Торо Россо».
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