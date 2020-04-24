Вероятность проведения двух Гран-при Австрии в июле максимально высока

Формула-1 очень близка к проведению двух Гран-при Австрии. Об этом рассказал советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко. По его словам, устранены все препятствия на пути к организации двух этапов на «Ред Булл Ринге» с гонками 5 и 12 июля.



Правительство Австрии, власти Штирии, «Ред Булл» и Liberty Media продолжают обговаривать последние детали, но в целом проведению гонок может помешать только вторая волна коронавируса в Австрии, отметил Марко. Работники «Ред Булл Ринга» и близлежащих гостиниц уже прошли медицинские тесты. Что касается членов команд, то планируется, что их допустят в Австрию с предварительно полученными справками о состоянии здоровья. Во время Гран-при на трассе будет находиться около 2000 человек, на автодром не допустят зрителей и журналистов — только съёмочную бригаду FOM для организации телевизионной трансляции.



Вероятно, этапы в Австрии откроют сезон Формулы-1, хотя на данный момент первым в календаре остаётся Гран-при Франции. Он запланирован на 26-28 июня, и если и пройдёт, то точно без зрителей.