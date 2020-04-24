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Окон: я самый талантливый пилот нового поколения Формулы-1

Окон: я самый талантливый пилот нового поколения Формулы-1
Авто / Формула-1 0

Пилот «Рено» Эстебан Окон признался, что считает себя самым талантливым пилотом нового поколения. Вместе с тем он признаёт, что все молодые гонщики обладают высоким классом.

«Кто самый талантливый пилот нового поколения? Я. В прошлом я уже соперничал с Шарлем Леклером, Пьером Гасли, Джорджем Расселлом и Максом Ферстаппеном. Все мы добрались до Формулы-1. Наше поколение очень конкурентоспособное», — приводит слова французского спортсмена GPblog.

Напомним, Эстебан Окон возвращается в Формулу-1 после годичного отсутствия. Он полностью пропустил сезон-2019, так как его место в «Рейсинг Пойнт» досталось Лэнсу Строллу. Сам же Эстебан провёл минувший чемпионат в роли резервиста «Мерседеса».

Подписав контракт с «Рено», он потерял статус члена молодёжной программы «Мерседеса». В Энстоуне он занял место Нико Хюлькенберга.

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