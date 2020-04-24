Завтра, 25 апреля, Формула-1 покажет Гран-при Бразилии 2012 года, сообщает официальный сайт чемпионата. Гонка будет транслироваться непосредственно на сайте серии, а также на канале Ф-1 в YouTube и странице в Facebook.
Начало трансляции запланировано на 17:00 по московскому времени.
Отметим, что Гран-при Бразилии-2012 был последним этапом чемпионата мира. Перед его стартом Себастьян Феттель, лидировавший тогда в чемпионате и защищавший цвета «Ред Булл», отрывался от ближайшего преследователя Фернандо Алонсо на 13 очков.
Из-за переноса старта сезона Формулы-1 на неопределённый срок руководство чемпионата приняло решение проводить трансляции самых интересных этапов последних лет. Недавно на официальных каналах Ф-1 транслировал Гран-при Италии-2019.
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