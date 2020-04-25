Сироткин: самая сильная сторона Стролла — это старт и первый круг
Бывший гонщик Формулы-1 российский пилот Сергей Сироткин поделился мнением о бывшем напарнике по «Уильямсу» Лэнсе Стролле.
«Самая сильная сторона Стролла — это старт и первый круг. Не видел такого даже у топовых опытных гонщиков. Сначала мне и моей стороне гаража казалось — ну просто повезло, так сложилось. Но не может так всё время везти! Даже мои лучшие старты и первые круги для него были средним уровнем», — сказал Сергей Сироткин в прямом эфире «инстаграма» «СМП Рейсинг».
Напомним, Сироткин и Стролл выступали вместе в составе «Уильямса» в 2018 году. По окончании сезона Лэнс Стролл ушёл в «Рейсинг Пойнт», а Сергей Сироткин покинул чемпионат и стал третьим пилотом команд «Рено» и «Макларен».
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