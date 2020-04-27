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Американский гонщик застрелил нападавшего в Лас-Вегасе

Американский гонщик застрелил нападавшего в Лас-Вегасе
Авто / Дакар/Ралли-рейды 0

Двукратный победитель ралли-рейда «Баха 1000» Би Джей Болдуин оказался под следствием из-за инцидента, произошедшего в Лас-Вегасе, сообщает Racer. Как сообщает источник, 22 апреля у пилота возник конфликт с двумя неизвестными на парковке возле кафе. Один из них открыл стрельбу, после чего Болдуин сам начал стрелять и ранил нападавшего, который спустя некоторое время скончался на месте происшествия.

Сообщается, что в общей сложности участники перестрелки произвели около 15 выстрелов. Болдуин сам позвонил в полицию. По информации следствия, у пилота было разрешение на ношение оружия и он действовал в целях самообороны.

Примечательно, что Болдуин является сторонником разрешений на ношение оружия для американцев.

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