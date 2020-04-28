Алонсо устроил голосование, предложив болельщикам определить, где ему выступать
Двукратный чемпион мира Формулы-1 Фернандо Алонсо предложил своим подписчикам в «Твиттере» пройти голосование на тему его дальнейшей карьеры. Испанец задался вопросом, в какой серии ему лучше выступать, если у него будет выбор и предложил четыре варианта: Формулу-1, IndyCar, Ралли «Дакар» и WEC.
На данный момент вариант с Формулой-1 лидирует с огромным преимуществом — 82,7%. На втором месте IndyCar — 8,8%, третья позиция у ралли-марафона «Дакар» — 5,4%. Ещё 3,2% болельщиков хотели бы видеть Алонсо за рулём машин WEC.
Напомним, в прошлом Алонсо пробовал силы во всех этих чемпионатах. В IndyCar он участвовал лишь в гонке «500 миль Индианаполиса», на ралли «Дакар» он дебютировал лишь в 2020 году, а в WEC ему удавалось завоёвывать титул.
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