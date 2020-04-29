Эпидемия коронавируса мешает «КАМАЗ-мастеру» внедрить новинки к «Дакару»

Российский гонщик «КАМАЗ-мастера» Дмитрий Сотников рассказал, что перенос раллийных гонок, вызванный мировой эпидемией коронавируса, может повлиять на подготовку его команды к ралли-марафону «Дакар»-2021. Камазовцы могут не получить возможности испытать все запланированные для внедрения технические изменения в грузовике.



«Сейчас пока сложно подробно говорить о каких-то новинках. Все наши планы по изменениям связаны с боевыми испытаниями. Всё зависит от того, в насколько полном объёме нам удастся испытать к „Дакару“ изменения в конструкции. Даже если получится, то все изменения вы увидите только к „Дакару“, — заявил Сотников, отвечая на вопросы болельщиков в аккаунте „КАМАЗ-мастера“ в сети „ВКонтакте“.