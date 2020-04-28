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Глок: у Феттеля не так уж много альтернатив «Феррари»

Глок: у Феттеля не так уж много альтернатив «Феррари»
Авто / Формула-1 0

Экс-пилот Формулы-1 Тимо Глок убеждён, что четырёхкратному чемпиону мира Формулы-1 Себастьяну Феттелю следует подписать новый контракт с «Феррари». По словам Глока, у его соотечественника практически нет реальной альтернативы выступлениям в составе «Скудерии».

«Всё зависит от того, какие у Феттеля альтернативы. Их не так много. Так что ему есть смысл остаться в „Феррари“. Он по-прежнему будет делать всё, чтобы завоевать титул с „Феррари“, пусть это будет и очень непросто в 2020 году», — приводит слова Глока Speedweek.

Напомним, не так давно в СМИ прошла информация, что Себастьян Феттель отказался от предложения «Феррари» о новом контракте. По сведениям источников, «Скудерия» предлагала годичное соглашение на сумму 12 млн евро.

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