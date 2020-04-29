«Сок стекал по подбородку». Алонсо в 2007 году пытался разозлить Денниса сочным персиком

Бывший глава пресс-службы «Макларена» Мэтт Бишоп рассказал о любопытном эпизоде на Гран-при Турции 2007 года. Перед тем этапом Фернандо Алонсо назло главе команды Рону Деннису отрастил бороду и попытался вывести его из себя, поедая сочный персик.
«Рон Деннис просто помешан на аккуратности. Он терпеть не может, когда сочные фрукты едят без вилки и ножа. Хочешь фрукт — возьми тарелку, нож, вилку и порежь его на мелкие кусочки. Фернандо тогда пришёл в моторхоум с огромным персиком. Он сел рядом с Роном и принялся демонстративно есть этот персик. Фернандо чавкал, сок стекал по его подбородку, а кусочки персика оставались в бороде. Не думаю, что много людей понимало, как это раздражает Рона. Но Алонсо знал это. Он просто хотел разозлить Рона. Фернандо — прекрасный гонщик, но он умеет манипулировать людьми», — рассказал Бишоп в подкасте Натали Пинкэм.
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