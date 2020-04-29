В MotoGP из-за коронавируса впервые с 1949 года не состоится этап в Ассене

Руководитель MotoGP Кармело Эспелета сообщил об отмене трёх этапов серии — в Германии, Ассене и Финляндии. Этап в Ассене не появится в календаре впервые с 1949 года.
«Сегодня мы объявили об отмене трёх этапов — в Германии, Ассене и Финляндии. Причина в том, что мы обдумываем старт сезона в июле, но властям будет сложно организовать Гран-при со зрителями на трибунах, а любой из этих этапов крайне сложно провести без зрителей. Поэтому мы решили с тремя этими промоутерами не проводить этапы в этом году и не искать им новую дату.
Проблема с коронавирусом — то, с чем мы никогда не сталкивались. Власти Нидерландов запретили проведение мероприятий до конца августа, так что провести этап не представляется возможным. После этого в Ассене будет очень сложно организовать Гран-при и ещё сложнее будет провести его без зрителей», — приводит слова Эспелеты пресс-служба MotoGP.
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