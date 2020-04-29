NASCAR собирается возобновить чемпионат 17 мая, за месяц пройдёт восемь гонок
Гоночная серия NASCAR планирует возобновить сезон уже 17 мая на трассе Darlington Raceway в штате Южная Каролина, сообщает AutoWeek. Серия опубликовала предварительный календарь на месяц, за который пройдёт сразу восемь гонок — по две за неделю.
Первые шесть этапов чемпионата пройдут без зрителей на трибунах.
17 и 20 мая гонщики проведут два этапа в Южной Каролине, после чего переместятся на трассу в Шарлотте, где также пройдёт две гонки — 23 и 27 мая. На 31 мая запланирована гонка в Мартинсвилле, 3 июня — этап в Бристоле, 7 июня пилоты отправятся в Атланту, а 14 июня — в Майами.
Первые четыре гонки в Дарлингтоне и Шарлотте — вопрос материально-технического удобства. Южная Каролина ослабила ограничения по сравнению с остальной частью страны.
Читайте также
- 29 апреля 2020
-
20:50
-
19:54
-
18:23
-
17:48
-
16:45
-
16:11
-
15:23
-
14:05
-
13:36
-
12:24
-
11:20
-
10:34
-
10:19
-
10:00
-
00:47
- 28 апреля 2020
-
23:53
-
22:15
-
21:25
-
20:58
-
19:51
-
18:45
-
17:46
-
16:40
-
15:56
-
14:36
-
13:42
-
13:08
-
12:44
-
11:33
-
10:25
-
09:06
-
00:45
- 27 апреля 2020
-
23:56
-
22:56
-
21:56
Партнерский контент