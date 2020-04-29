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NASCAR собирается возобновить чемпионат 17 мая, за месяц пройдёт восемь гонок

NASCAR собирается возобновить чемпионат 17 мая, за месяц пройдёт восемь гонок
Авто / Формула-Е/WEC/Америка/Прочее 0

Гоночная серия NASCAR планирует возобновить сезон уже 17 мая на трассе Darlington Raceway в штате Южная Каролина, сообщает AutoWeek. Серия опубликовала предварительный календарь на месяц, за который пройдёт сразу восемь гонок — по две за неделю.

Первые шесть этапов чемпионата пройдут без зрителей на трибунах.

17 и 20 мая гонщики проведут два этапа в Южной Каролине, после чего переместятся на трассу в Шарлотте, где также пройдёт две гонки — 23 и 27 мая. На 31 мая запланирована гонка в Мартинсвилле, 3 июня — этап в Бристоле, 7 июня пилоты отправятся в Атланту, а 14 июня — в Майами.

Первые четыре гонки в Дарлингтоне и Шарлотте — вопрос материально-технического удобства. Южная Каролина ослабила ограничения по сравнению с остальной частью страны.

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